احذر تلك الخدعة.. مكالمة الموظف المخادع تكبد شخصًا خسائر فادحة بأكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رسالة تلقاها شخص من آخر زعم أن موظف بخدمة عملاء بالبريد وأخبره بوقف الخدمة له لتحديث بياناته. نصب الموظف المزعوم شباكه وطلب من الضحية منح بيانات بطاقته الإئتمانية "فيزا" فجاءت الصدمة.

اكتشف الضحية أن الموظف سحب مبلغا ماليا من حسابه فأبلغ مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لتتوصل التحريات بالفحص الفني واستخدام التقنيات الحديثة إلى هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم مركز العدوة محافظة المنيا.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد فايز معاون مباحث أول أكتوبر من ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة.