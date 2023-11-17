الإدارة العامة للحماية المدنية تستقبل عددا من طلبة إحدى الجامعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من طلبة إحدى الجامعات، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس والجامعات، لما لها من دور إيجابى في تنمية الوعي الأمني للنشء والشباب بمراحلهم المختلفة.