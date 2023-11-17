دعته لسهرة حمراء فانتظره زوجها بسنجة.. كواليس اختطاف صاحب محل هواتف بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

امرأة تقمصت دور سيدة لعوب، نصبت شباك الحب والغرام على مالك محل هواتف محمولة واستدرجته إلى مسكنها بدعوى قضاء سهرة حمراء يتخللها علاقة حميمة لكن مفاجأة صادمة كانت في انتظاره تحول معها إلى مختطف.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بحضور عامل أفاد بتلقيه اتصال هاتفى من صديقه مالك محل هواتف محمولة أخبره خلاله باحتجازه بشقة وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه "إلحقني اتخطفت".

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى تورط سيدة وزوجها وصديقيه. انطلق "المهداوي" ومعاونه الرائد أحمد يوسف واستهدفا الشقة وتمكنا من ضبط المتهمين وبرفقتهم المجنى عليه.

أمام العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر قرر باستدراجه من قبل السيدة وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وهدده وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة" وطلبوا فدية 150 ألف جنيه.

أقر الجناة بجريمتهم وأرشدوا عن إيصالات الأمانة وسلاح أبيض وهاتفي محمول، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.