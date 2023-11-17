بعد "استغاثة سيدة عبر فيس بوك".. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة في دار السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور بمقطعي فيديو على موقع "فيسبوك" لتعدي شخص على سيدة محدثًا إصابتها.

جاء ذلك عقب رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باستغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثًا لها إصابات بالغة.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم “ مقيمين بدائرة القسم بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوّه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.