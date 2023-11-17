"خد بالك".. رادار السرعة يتلقط 12 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 63034 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 11943 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 460 مخالفة السير دون تراخيص، 1592 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأثمرت الجهود 19 مخالفة موقف عشوائي، 6 مخالفات شروط التراخيص، 130 مخالفة دراجة نارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.