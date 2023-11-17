شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم فى حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ 2024م من خلال الجمعيات الأهلية وحتى 30 نوفمبر الجاري.

"الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا عن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية:

يتقدم الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب الى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

أن يكون لديه بطاقة رقم قومى سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

يقوم بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة.

تقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها.

يتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.