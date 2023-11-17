زور "ختم النسر" وباعه على فيسبوك.. القبض المتهم في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" - 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير- مبلغ مالي).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

