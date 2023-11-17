اختناق رضيع في حريق شقة بجوار كوبري عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب رضيع بحالة اختناق نتيجة حريق شقة سكنية بالجيزة مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بعقار بجوار كوبري عباس.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 7 أدوار بشارع النيل، ما أسفر عن إصابة رضيع يدعى "مالك هشام" عمره عامان بحالة اختناق.