محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بعدد من الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الجمعة، عددَا من القطاعات بأحياء الوراق و المنيرة الغربية وجنوب الجيزة والعجوزة؛ للوقوف على حالة النظافة ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد المحافظ، وفق بيان المحافظة الجمعة، علي رئيس حي المنيرة خلال الجولة، رفع كفاءة النظافة بالمنطقة أمام سفاري بارك ومدرسة أحمد عرابي الرسمية وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات.

وشدد راشد، علي منع مخالفات وإشغالات الأكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو ارصفة المشاة.

وتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الثقافة بحي العجوزة، مشددًا على رئيس الحي، المتابعة مع إدارة المرور وعدم السماح بالانتظار الخاطئ بالطريق او أعلى أرصفة المشاة

ووجه المحافظ، رئيس حي العجوزة، صيانة ورفع كفاءة أرصفة المشاة بعددًا من الشوارع بنطاق الحي .

وشدد راشد خلال شوارع البحر الأعظم والنيل، علي تحسين حالة النظافة والتشديد على المطاعم السياحية برفع كفاءة محيطهم والحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بعدم السماح بوضع الأوتاد الحديدية أو الخشبية والإعلانية على طبقة الرصف؛ لعدم التأثير على حالتها.

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