شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار ضرورى لدعم مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن وقف اطلاق النار ضروري لدعم المستشفيات في قطاع غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل فى الهجوم على المستشفيات فى قطاع غزة.

وأضاف متحدث منظمة الصحة العالمية، خلال لقاء عبر زووم بقناة القاهرة الإخبارية، أنه تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى إقرار هدنة ووقف إطلاق النار، وأوضح أن هناك العديد من الصراعات حول العالم ولكن لم يحدث مثل هذا فى منطقة مكتظة بالسكان.