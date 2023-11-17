شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر تقوم بدور فعال فى تجهيز مستشفياتها لاستقبال مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية، أن مصر تقوم بدور فعال للغاية في تجهيز مستشفياتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح متحدث الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية، أن مهاجمة المستشفيات يعد انتهاكا للقانون الدولي والمرضى يجب أن يكونوا آمنين، مضيفا: لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة.