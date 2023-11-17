شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث بلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش نحو 8 آلاف و658 طنا، وقدم الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة معظم تلك المساعدات.

وقدمت عددا من الدول العربية العديد من المساعدات، مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية، أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي تركيا- فنزويلا- البرازيل- روسيا- باكستان- تركمانستان- الدنمارك- الهند- المملكة المتحدة- كولومبيا- بلجيكا- فرنسا- إيطاليا- إنجلترا- اليابان- ماليزيا- إندونيسيا- اليونان- بولندا- رومانيا، إضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية مثل برنامج الغذاء العالمي- منظمة اليونيسيف- منظمة الصحة العالمية- منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ووصل عدد رحلات الجسر الجوي إلى 136 طائرة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 2026 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة 27 طنا عن أمس، و3624 طنا من المواد الغذائية بزيادة 154 طنا عن أمس، و23 طنا من الوقود، و3971 طنا من المياه بزيادة 205 أطنان عن أمس، ومواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنا بزيادة 76 طنا عن أمس، و74 قطعة من الخيام والمشمعات، و12 سيارة إسعاف، و1166 شاحنة بزيادة 20 شاحنة.. واستقبلت مصر نحو 182 مصابا، و151 مرافقا لهم، وكذلك 5026 من حاملي الجنسيات الأجنبية، و610 مصريين.

كما تفقد الجانب الإماراتي موقعين يصلحان لإنشاء محطة تحلية مياه في رفح، وتسهيل مغادرة أعضاء بمنظمة الصليب الأحمر لغزة.