شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: وزير السياحة وجه بإجراء حصر لاحتياج المنشآت السياحية من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، بمقر وزارة السياحة، لمناقشة القضايا المشتركة بين الوزارة ونقابة الأطباء البيطريين ودعم سبل التعاون، ناقش اللقاء التنسيق بين وزارة السياحة والنقابة العامة للأطباء البيطريين بشأن تفعيل آليه تعيين الأطباء البيطريين كمراقبى جودة بالمنشآت السياحية في مجال صحة وسلامة الغذاء.

أوضح النقيب العام، أن الطبيب البيطرى مؤهل دراسياً للعمل بمجال سلامة الغذاء، كما أن النقابة عقدت دورات تدريبية متخصصة للأطباء البيطريين بشكل دوري من خلال مراكزها العلمية المنتشرة على مستوي الجمهورية مما يوفر كوادر فنية على مستوي عالي من الكفاءة، وأشار سليم إلى ضرورة تفعيل قرار وزير السياحة رقم 295 لسنة 2021 والصادر في 22 نوفمبر 2021 بشأن تدريب العاملين على سلامة وصحة الغذاء وإلزام المنشآت الفندقية فئة (1،2،3،4) نجوم بتعيين مراقبي جودة من المؤهلات ( طب بشري - طب بيطري - صيدلة - علوم - علوم زراعية - ميكروبيولوجي صناعات غذائية والمنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق رقم 177 السنة 2022 في هذا الشأن.

أكد دكتور أحمد عيسى وزير السياحة على أهمية ودور الأطباء البيطريين فى مجال سلامة الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية، ودورهم الهام فى مراقبة وتقديم غذاء آمن وصحى، موجهاً بعمل مراجعة للمنشآت السياحة والفندقية وتواجد الأطباء البيطريين بها، وتنفيذ القرار 295 لسنة 2021، وعمل حصر للمنشآت السياحية التى لا يتواجد بها أطباء بيطريين وعمل تعاقد معهم كمراقبي جودة بتلك المنشآت، وايضا زيادة الجرعة التدريبية للأطباء البيطريين العاملين بالمنشآت السياحة والفندقية عن طريق النقابة.

أشار سليم إلى ضرورة قيام الأطباء البيطريين بأداء دورهم في الحفاظ علي سلامة الغذاء (البروتين من أصل حيواني) والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتي تعد أمنا قوميا لمصر اضافة لما يمثله دورهم من دعم لاقتصاد مصر القومي، مما يستلزم سرعة تعيين الأطباء البيطريين بكل المنشآت السياحية والفندقية والتى تقدم غذاء لعملائها.

ناقش اللقاء عمل بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية والنقابة العامة للأطباء البيطريين لتدريب الأطباء البيطريين على تطبيق أحدث نظم سلامة الغذاء لتنفيذ الاشتراطات الصحية بكافة المنشآت السياحية والفندقية.