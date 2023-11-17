شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: وزير السياحة وجه بإجراء حصر لاحتياج المنشآت السياحية من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، بمقر وزارة السياحة، لمناقشة القضايا المشتركة بين الوزارة ونقابة الأطباء البيطريين ودعم سبل التعاون، ناقش اللقاء التنسيق بين وزارة السياحة والنقابة العامة للأطباء البيطريين بشأن تفعيل آليه تعيين الأطباء البيطريين كمراقبى جودة بالمنشآت السياحية في مجال صحة وسلامة الغذاء.
أكد دكتور أحمد عيسى وزير السياحة على أهمية ودور الأطباء البيطريين فى مجال سلامة الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية، ودورهم الهام فى مراقبة وتقديم غذاء آمن وصحى، موجهاً بعمل مراجعة للمنشآت السياحة والفندقية وتواجد الأطباء البيطريين بها، وتنفيذ القرار 295 لسنة 2021، وعمل حصر للمنشآت السياحية التى لا يتواجد بها أطباء بيطريين وعمل تعاقد معهم كمراقبي جودة بتلك المنشآت، وايضا زيادة الجرعة التدريبية للأطباء البيطريين العاملين بالمنشآت السياحة والفندقية عن طريق النقابة.
أشار سليم إلى ضرورة قيام الأطباء البيطريين بأداء دورهم في الحفاظ علي سلامة الغذاء (البروتين من أصل حيواني) والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتي تعد أمنا قوميا لمصر اضافة لما يمثله دورهم من دعم لاقتصاد مصر القومي، مما يستلزم سرعة تعيين الأطباء البيطريين بكل المنشآت السياحية والفندقية والتى تقدم غذاء لعملائها.
ناقش اللقاء عمل بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية والنقابة العامة للأطباء البيطريين لتدريب الأطباء البيطريين على تطبيق أحدث نظم سلامة الغذاء لتنفيذ الاشتراطات الصحية بكافة المنشآت السياحية والفندقية.
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