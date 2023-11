شريف الجيار نائبًا بالتذكية لمقرر لجنة الدراسات الأدبية بالأعلى للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تم اختيار الدكتور شريف الجيار، عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، نائبا لمقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، بالمجلس الأعلى للثقافة، في دورتها الجديدة.

وذلك في أول جلسات عمل اللجنة بحضور مقرر اللجنة الدكتور أحمد درويش، والدكتورة سيزا قاسم، وباقي أعضاء اللجنة.

شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة بني سويف، عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، أستاذ زائر في معهد الاستشراق بكلية الآداب جامعة ياجيلونيسكي.

- حاصل على Post Doctorate فى النقد الأدبى والأدب المقارن - مركز لغات وحضارات الشرق الأدنى Department of Near Eastern Languages and Civilizations - جامعة شيكاجو – الولايات المتحدة الأمريكية.

- حاضر في العديد من جامعات العالم: (أمريكا، كندا، بولندا، الهند، إندونيسيا.

من إنتاجه الأدبي:

- شعر إبراهيم ناجى دراسة أسلوبية بنائية - الهيئة المصرية العامة للكتاب – 2008م (كتاب).

- التداخل الثقافي فى سرديات إحسان عبد القدوس (مدخل نقدى مقارن) – الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة كتابات نقدية – العدد 155 – 2005 م (كتاب)،.

- السارد الإثنوجرافي في أدب جمال الغيطانى الروائى: رواية شطح المدينة نموذجًا- مؤتمر طيبة الثقافي الدولي- الأقصر- مصر- (22- 24 أبريل 2008م) .

- بنية السرد في رواية أيام الشتات لكمال رحيم- مجلة ضاد- اتحاد كتاب مصر2013م.

- رحلة الموت الفلسطيني" مقاربة نقدية في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني"- المجلة الثقافية – محكمة- الجامعة الأردنية- العدد 83- 2013م.

- أثر ألف ليلة وليلة فى السرد المصري المعاصر؛ رواية "ليالى ألف ليلة" لنجيب محفوظ نموذجًا- المجلة الثقافية- محكمة- الجامعة الأردنية- العدد 79- 2011م.

- ترجم رواية الحديقة السرية، (عن الإنجليزية): تأليف فرنسيس هودجسون برنت- المركز القومى للترجمة- مصر- 2016م.