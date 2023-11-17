بالصور.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلولًا لمشكلات مواطني الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

نظم المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، المؤتمر الانتخابي الأول، اليوم الجمعة، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي لتلك المشكلات .

وعرض وناقش البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

وحضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا .