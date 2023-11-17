هيئة السكة الحديد تشغل القطارات الجديدة وتطور الجرارات القديمة.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع السكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة وتأهيل وصيانة القديم، وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك فى 2014، 791 جرارا، منها (391 جرارا عاطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%) أما فى عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا، منها (210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالحا بكفاءة 80% - 186 عاطلا "لها عقود تجديدات").

وتابع أن الهيئة كانت تمتلك فى 2014 من عربات الركاب ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ) والان فى 2023 اصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات")،

وأشار إلى أنه تم تشغيل قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) بإجمالي ( 30 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوى ) على خطوط شبكة السكك الحديدية

وفى عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق فى 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %، والمستهدف فى عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.