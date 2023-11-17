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الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من أعمال التطوير من الطرق والمحاور بمحافظة القاهرة الكبرى.

 

 

الرئيس السيسى يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلى
الرئيس السيسى يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلى

الرئيس السيسي خلال الجولة
الرئيس السيسي خلال الجولة

الرئيس السيسي يتابع المحاور والطرق
الرئيس السيسي يتابع المحاور والطرق

الرئيس السيسي يستمع لشرح أحد المهندسين
الرئيس السيسي يستمع لشرح أحد المهندسين

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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