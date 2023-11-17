شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من أعمال التطوير من الطرق والمحاور بمحافظة القاهرة الكبرى.

الرئيس السيسى يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلى



الرئيس السيسي خلال الجولة



الرئيس السيسي يتابع المحاور والطرق



الرئيس السيسي يستمع لشرح أحد المهندسين



الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق

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