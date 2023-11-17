شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: قصفنا تل أبيب بضربات صاروخية ردًا على مجازرها بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن فصائل المقاومة الفلسطينية تقول إنهم قصفوا تل أبيب بضربات صاروخية ردا على المجازر.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.