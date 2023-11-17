شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": دخول شاحنة وقود جديدة إلى معبر رفح البري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها من مراسليها عن دخول شاحنة وقود جديدة إلى معبر رفح البري.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.