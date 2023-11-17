"الليلة ليتك يا فلانتينو".. حكاية سهرة حمراء انتهت بجريمة داخل شقة أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مكالة تلو أخرى وطدت معها سيدة علاقتها العاطفية بعشيق تحركه غرائزه، امسكت المرأة بطرف خيط أحكمت معه سيطرتها على قلب وعقل "تاجر شاطر" لكنه فشل في معرفة ما يحكاء له خلف كلام معسول وضحكات مثيرة.

داخل منزل على أطراف مدينة السادس من أكتوبر المتاخمة لظهير صحراوي شاسع جلست ربة منزل تحدث عشيقها المخدوع وبجوارها زوجها يهز رأسه تعبيرا عن رضاه لتقمص زوجته دور العشيقة.

وصل الأمر ذروته بإصرار مالك محل هواتف على مقابلة السيدة "مش هنتقابل بقا كفاية مكالمات!" لتزف له خبرًا سارًا "هكلمك وأقولك على المعاد والمكان".

بالفعل اتفقت المرأة على مقابلة العشيق قبل أن تزيد من حماسته "ما تيجي عندي البيت جوزي مش قاعد". وسوس بنو إبليس للرجل بأنه عليه قبول فرصة قد لا تتكرر فتوجه معها.

ما إن وطأت قدماه البيت حتى همَّ لإشباع نزواته لكن السيدة اشترطت عليه "خُد دش الأول" ليبدأ الاثنان سهرة حمراء تتخللها علاقة حميمة لكن مفاجأة صادمة كانت في انتظار العشيق تحول معها إلى مختطف.

نفذ الضحية طلب السيدة ودلف إلى الحمام ليكون في أتم الاستعداد لما سيقبل عليه إلا أنه مع خروجه وجد الزوج ممسكًا بسلاح أبيض وبجواره صديقيه "الليلة ليلتك.. تعالى يا فلانتينو ".

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تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بحضور عامل أفاد بتلقيه اتصال هاتفى من صديقه مالك محل هواتف محمولة أخبره خلاله باحتجازه بشقة وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه "إلحقني اتخطفت".

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى تورط سيدة وزوجها وصديقيه. انطلق "المهداوي" ومعاونه الرائد أحمد يوسف واستهدفا الشقة وتمكنا من ضبط المتهمين وبرفقتهم المجنى عليه.

أمام العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر قرر باستدراجه من قبل السيدة وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وهدده وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة" وطلبوا فدية 150 ألف جنيه.

أقر الجناة بجريمتهم وأرشدوا عن إيصالات الأمانة وسلاح أبيض وهاتفي محمول، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.