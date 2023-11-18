وزير قطاع الأعمال العام: السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تُنتج قبل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تنتج قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن وجود نقص في إنتاج السجائر وانخفاض المعروض بالأسواق سبب ارتفاع أسعارها، مؤكدًا أن السعر الرسمي للسجائر المحلية 27 جنيهًا.

وأوضح عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن النقص في المواد الخام خاصة التبغ قلص من حجم الإنتاج بنسبة 50% حتى وصلت إلى 5 مليون علبة سجائر يوميًا وهو ما ساهم في انخفاض المعروض بالأسواق وارتفاع السعر.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، السجائر حاليا متوفرة بعد الوصول إلى معدل إنتاج 10 ملايين علبة سجائر وهو المعدل الطبيعي للاستهلاك المصري قبل الأزمة الأخيرة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة الشرقية للدخان مسجلة في البورصة ومراقبة من قبل الرقابة المالية، مؤكدًا أن القيمة التقديرية للأصول غير المستغلة للشركة تقدر بـ2 مليار.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والمباعة مؤخرًا تقدر بـ 625 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 70% من الأرباح تعود للشركة.