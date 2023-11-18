شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: المعارضة الوطنية جزء من النظام.. والحوار الوطنى "دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن المعارضة الوطنية جزء من النظام، وأكبر دليل على ذلك الحوار الوطنى، حيث كانت المعارضة حاضرة بكل قوة.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية عندما تنتهى ستعود الأحزاب لممارسة دورها، ومرشحنا عابر للأحزاب، والرئيس عبد الفتاح السيسى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين، وسعداء بكل تأييد حزبى وشعبى لمرشحنا.

تابع، رئيس حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي: "لدينا من مقومات النجاح فى الفترة الماضية ما يجعلنا مؤهلين لانطلاق اقتصادية قوية، حيث إننا معتمدين على القطاع الخاص والتصنيع، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والقادم ثماره أيسر وأسهل".