شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسي: مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية للديون، وهناك أمل يتطلب الكثير من العمل والقادم أفضل،.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الدولة مكنت المرأة وشهدت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية فى مجلس الدولة وكل الدرجات، وهى مستفيدة بشكل كبير مما يقدمه مرشحنا، والأمن والأمان أكثر ما يشغلها.

تابع، تم تمكين الشباب فى المناصب، ولكن لم يتم تمكينهم فى عهد مرشحنا إلا بعدما يكون مؤهلا، فهم الأمل والطاقة ولهم قصص نجاح كبيرة.