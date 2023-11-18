شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: الدبلوماسية الرئاسية عبرت عن مواقف مشرفة وشجاعة بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن "هناك خصوصية لمرشحنا عبد الفتاح السيسى لنظرته للسياسة الخارجية، فمصر دولة تتعامل بشرف ومبادئ وثوابت، ودولة معتدلة تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل فى شئون الآخر كما لا تقبل أحد أن يتدخل فى شئونها".

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور فى الدور الإقليمى بمحيطنا العربى والأفريقى، ومصر دولة كبيرة، ونتبع سياسة حسن الجوار والسعى الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أى مقدرات للدولة.

تابع، : "كشفت الأزمة الأخيرة فى أحداث غزة عن الثقل المصرى وكانت الدبلوماسية الرئاسية كانت نشطة منذ اللحظة الأولى واستبقت الجميع وعبرت عن مواقف أكثر من واضحة ومشرفة بشكل مبكر وشجاع وكان لها دور كبير فى ضبط وتوضيح الصورة، كما لم نقبل المساس بالسيادة المصرية، والاعتداء على أشقائنا فى فلسطين، واستهداف المدنيين وتصفية القضية الفلسطينية، وخصوصا على حساب الدولة المصرية، ورفضنا سياسات العقاب الجماعى، ورفضنا كل ما هو مخالف للقانون الدولى الإنسامنى وحقوق الإنسان، وأعدنا طرح القضية مرة أخرى على العالم وحل الدولتين.