نشرة التوك شو.. موعد انتهاء أزمة السكر وتصريحات مدير حملة الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- إجراءات صارمة.. وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر ستنتهي خلال 3 أيام على الأكثر.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن الكميات المتوفرة لدينا من احتياطات السكر تكفي احتياجات مصر وتزيد، مشيرًا إلى أن موسم القصب سوف يبدأ 15 يناير، والحكومة ستلبي احتياجات السلاسل التجارية من السكر.

وتابع: "لو حصل سحب للكميات بصورة غير طبيعية من السكر لن نضر غير أنفسنا وهناك إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التجميع بالتنسيق مع السلاسل التجارية".

- وزير التموين يحدد أسباب الأزمات في السلع.. ويكشف تكلفة دعم السكر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 90% من الأزمات في السلع مرتبطة بارتفاع أسعارها عالميًا، مؤكدًا أن تعاون الوزارات المعنية والمحافظين وقطاعات الرقابة سيقضي على الأزمة.

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولار الى ٧٨٠ دولار، متابعا أن الدولة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وعن سبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا، قال الوزير، إن السكر من أسهل المواد التي يمكن تحويلها إلى وقود إيثانول، مؤكدًا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى الـ100 دولار تصبح الجدوي الاقتصادية من تحويل السكر إلى وقود إثانول مناسبة جدًا في بعض الدول المنتجة للسكر.

وتابع وزير التموين، أن تكلفة دعم كيلو السكر أكثر من 18 جنيهًا لمراعاة محدود الدخل، مشيرًا إلى أن كميات السكر لدى مصر تكفي للاستهلاك الطبيعي.

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصمود الفلسطيني هو أكبر سلاح لمواجهة العدوان الواقع على قطاع غزة.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني محاصر حتى من المياه ومصادر الوقود، موضحًا أن الضغوط التي قامت بها مصر مع بعض الدول التي تتعاون معنا تفاهم لفتح المعابر.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: استقبلنا 140 ألف حالة خلال 10 أشهر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك 140 ألف حالة تم استقبالهم بمراكز علاج الإدمان على مستوى المحافظات خلال العشر أشهر الماضية.

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "cbc" مساء الجمعة، أن هناك 10 مراكز عزيمة لعلاج الإدمان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سوف يفتتح 5 مراكز جديدة في عدد من المحافظات، من بينها أكبر مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة إمبابة بالجيزة والذي بدأ التشغيل التجريبي لعدد من عياداتها بالشراكة مع وزارة الصحة.

وتابع "الإدمان رحلة صعبة ليست فقط على مريض الإدمان ولكن على أسرته وراء كل حالة تتردد قصص إنسانية وأطالب بتحويل قصص المتعافين من الإدمان لأعمال درامية للتوعية وتسليط الضوء على هذه المشكلة، لأن هناك موروث أن المدمن لا يمكن أن يتعافى ولكن هذا الأمر تغير وأصبح يتم علاجهم للعودة ضمن نسيج المجتمع ليكون عضوًا مثمرًا مرة أخرى.

- وزير قطاع الأعمال العام: السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تُنتج قبل الأزمة

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تنتج قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن وجود نقص في إنتاج السجائر وانخفاض المعروض بالأسواق سبب ارتفاع أسعارها، مؤكدًا أن السعر الرسمي للسجائر المحلية 27 جنيهًا.

وأوضح عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن النقص في المواد الخام خاصة التبغ قلص من حجم الإنتاج بنسبة 50% حتى وصلت إلى 5 مليون علبة سجائر يوميًا وهو ما ساهم في انخفاض المعروض بالأسواق وارتفاع السعر.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، السجائر حاليا متوفرة بعد الوصول إلى معدل إنتاج 10 ملايين علبة سجائر وهو المعدل الطبيعي للاستهلاك المصري قبل الأزمة الأخيرة.

- هل يحق للمواطن البناء أو التعلية بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يُجيب

أكد عمرو دوريش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.

وأضاف دوريش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار.

- المستشار محمود فوزي: الأصعب في إجراءات الإصلاح الاقتصادي انتهى وإعلان رؤية السيسي قريبًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عابر للأحزاب، وهو على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين .

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سيتم الإعلان عنها قريبًا بشكل تفصيلي تنقسم لمحاور اقتصادية وسياسية واجتماعيه، ولدينا ما يؤهلنا لانطلاقة اقتصادية، فالجزء الصعب في الأصعب في الإصلاح الاقتصادي قد مر وانتهى، ونعتمد على القطاع الخاص والتصنيع والزراعة بشكل أساسي.

وواصل:" القادم بالنسبة للاقتصاد المفروض ان تكون ثماره أيسر وأسهل، والرؤية ستحدد أهداف وسيتم الوصول لها بمشروعات وتدابير، وهذه الأهداف لن تصل لدرجة التفصيل للإعلان عن مشروع أو إجراء بعينه".

- مدير حملة السيسي: الحياة السياسية تتطور وتتحسن كلما تقدمنا للأمام

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الحياة السياسية تتطور وتتحسن كلما تقدمنا للأمام.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"نحن نبدأ صفحة جديدة قوامها التعددية والانفتاح، وممارسة الحقوق بشكل أفضل، وهذه بداية مهمة ومظهر حضاري".

وتابع: "نحن أمام مرشح رئاسية ليه من الخبرة والتجربة والمقومات ويتمتع بمساحات شعبية عريضة، وفرص نجاحه كبيرة، ولا نبحث عن فرص النجاح فقط، بل حريصون على إخراج مشهد حضاري يليق بمصر".



إجراءات صارمة.. وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر ستنتهي خلال 3 أيام على الأكثر.