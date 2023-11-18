شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها يفيد بأن إعلام فلسطيني يقول إن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية..

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.