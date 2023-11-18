شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، تسجيل استمارة التقدم للامتحانات والمقرر أن تعقد يناير المقبل، ولكيفية معرفة خطوات تسجيل البيانات للطلاب نقدم فى التقرير التالى آلية وتفاصيل تسجيل الاستمارة.

ـ دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم فتح رابط https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد.

ـ يظهر للطالب صفحة يضغط على تسجيل الدخول، ثم تظهر أيقونة تطلب كتابة البريد المدرسى ثم اضغط next

يجب على الطالب كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكترونى للطالب.

ـ تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها، يجب على الطالب القيام بكتابة بياناته فى الفراغات الموجودة وتشمل" صورة شخصية واضحة تظهر كامل الوجه واسم المحافظة والقسم واقرب رقم هاتف محمول ومهنة الوالد

ـ يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

ـ يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط إيقونة الطباعة أو حفظها على الجهاز ويتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس المقبل.

ـ إذا تعثر الطالب فى تسجيل الاستمارة يتوجه إلى المدرسة التابع لها لمساعدته فى التسجيل.