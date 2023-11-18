شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد الرائد مصطفى يسرى: صوتى للرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة وفاء السيد، والدة الشهيد الرائد مصطفى يسرى عميرة، أدعم الرئيس السيسي وهختاره في الانتخابات الرئاسية، ونتمنى له مزيدا من التقدم لأنه مهتم بالمواطن المصرى، ومن أول مرة نزل فيها الانتخابات اخترته ودايما معاه طبعا، وياريت كلنا نقف وراء الرئيس السيسي وندعمه بصوتنا، لأنه بيحافظ على أمن وأمان مصر.

أضافت والدة الشهيد مصطفى يسرى - اليوم في تصريح خاص لـ"الخليج 365" - كفاية إننا بيتقفل علينا باب البيت وكفاية نلاقى لقمة ومطمنين على ولادنا وبيوتنا، والمواطنين بينزلوا شغلهم آمنين مطمئنين في أمن وأمان على أنفسهم وأسرهم وأولادهم، لذلك ندعو المواطنين للنزول للمشاركة في الانتخابات، أنا قولتها منذ أول سنة ترشح فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، أنا حطيت ابنى في الصندوق علشان المواطن يحط صوته في الصندوق، ونسعد برؤية الرئيس لأنه بينتخب في مدرسة الشهيد مصطفى يسرى، ولازم نشارك في الانتخابات للحفاظ على البلد والأمن والأمان.

وأوضحت والدة الشهيد مصطفى يسرى قائلة: من السهل ملاحظة الطفرة السريعة في البلد والتقدم والإصلاحات والإنجازات السريعة في الطرق والشوارع والكبارى والمصانع والمدن السكنية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، كفاية إنى أقول أنا مصري، ده تاج على راسي، وأشادت والدة الشهيد بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجاً، وبرنامج "تكافل وكرامة" وجهود التضامن الاجتماعى للاهتمام بمحدودى الدخل، وأشادت بجهود الدولة في قطاع الصحة والمستشفيات والتأمين الصحى.

وأكدت والدة الشهيد مصطفى يسرى أن البطل من شهداء فض رابعة، أصيب في 2013 أثناء فض رابعة، وتلقى العلاج 3 سنوات وتوفى في 2016، والحمد لله مصطفى ابنى كرمنا ونال الشهادة التي كان يتمناها، وبسبب أبنائنا الشهداء البلد الآن مستقرة، ونعيش في أمن وأمان، والحمد لله الدولة مقدرة تضحيات الشهداء ومهتمة بأسر الشهداء، الدولة مهتمة بأسر الشهداء اللي ضحوا بدمهم وحياتهم علشان نوصل للأمن والأمان اللى عايشين فيه دلوقتى، والحمد لله يتم تكريمنا باستمرار أولاً من سيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، وتكرمنا الوزارات خاصة وزارة الداخلية.



الشهيد الرائد مصطفى يسرى عميرة



الشهيد الرائد مصطفى يسرى عميرة



الشهيد الرائد مصطفى يسرى عميرة



شهادة تقدير للبطل مصطفى يسرى



منزل الشهيد مصطفى يسرى