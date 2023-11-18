شكرا لقرائتكم خبر عن شبل من ذاك الأسد.. عمر ابن الراحل ياسر رزق ضمن قائمة فوربس للمبدعين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عمر رزق، ابن الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، أحد خرجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن 30 سنة، حيث تصدر قائمة الشباب الأكثر إبداعا في الشرق الأوسط، وتركز هذه التقديرات على مجالات التجارة الإلكترونية والتمويل.

واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، مؤسسي شركة "انطلاق" عمر ياسر رزق مع زملائه محمد إيهاب ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل.

وأشادت المجلة، بفكرة شركة انطلاق في إتاحة برامج تسريع الأعمال، وخدمات استشارية للشركات الناشئة، مشيرة لمجهود الشركة في إطلاق برامج للشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، حيث ستعمل على تخريج دفعتين سنويًا، وتتراوح مدة البرنامج الواحد بين 4 إلى 6 أشهر، مع إمكانية ضخ استثمار يصل إلى 50 ألف دولار لكل شركة ناشئة.



