تعرف على كيفية قراءة بطاقة اعتماد شيكارة تقاوى البطاطس

القاهرة - سامية سيد - يبدأ خلال الأيام القادمة موسم زراعة البطاطس الصيفي 2023 / 2024 التى يتم استيراد التقاوى لها من 4 دول أوروبية "تقريبا ما بين 120 - 160 ألف طن" سنوياً من هولندا "معظم التقاوي" والدنمارك وفرنسا واسكتلندا وكميات قليلة من المانيا ولوكسمبرج وكل دولة لها "هيئة عامة لفحص واعتماد التقاوي" .

وفى التقرير التالى نتعرف على شرح محتويات "بطاقة اعتماد تقاوى البطاطس من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- البطاطس محصولًا مهمًا في هولندا من إجمالي المساحة المنزرعة من البطاطس والتي تبلغ حوالي 150،000 هكتار “370 ألف فدان “.

2- مصر تزرع ما يفوق 400 الف فدان كل عام منهم ما بين 35000 و 38000 هكتار "ما بين 85- 100 الف فدان" من البطاطس لغرض التقاوي .

3- توفر هولندا تقاوي البطاطس لجميع دول العالم تقريباً وتبذل جهوداً كبيرة في البحوث ومراقبة الجودة ، وبناء مجموعة قوية من الأصناف المتميزة.

4- يقوم حوالى 1500 مزارع معتمد انتاج حوالى مليون طن تقاوي سنوياً من 300 صنف معتمد.

5- تتولى هيئة خدمات فحص واعتماد التقاوي الزراعية وتقاوي البطاطس الهولندية NAK مسئولية فحص وتقييم واعتماد التقاوي الهولندية.

- تصنيف التقاوى أثناء الإنتاج حسب الرتبة:

6- basic seed: classes S, SE and E تقاوى الأساس الجيل السادس والسابع

7- certified seed: classes A and B. التقاوى المعتمدة

8- الرتبة اللى بنستوردها هي E class يعني كسر الجيل "السابع" – جيل الاساس واحيانا SE.. و مواصفاته حسب تصنيفات الاتحاد الأوروبي وحسب هيئة فحص التقاوي الهواندية NAK.

9- تقوم الهيئة بفحص حقول البطاطس المنزرعة لغرض التقاوي ثلاث مرات اثناء الموسم اولها فى مايو وذلك للتحقق من كل ما يتعلق بنقاء الصنف والادوات والمدخلات المستخدمة فى الانتاج وكذلك فحص الامراض والافات .

10- وجود نسبة لا تزيد عن 01% إصابة بفيرس التفاف الأوراق أو الموزيك وجود نسبة "صفر" من الاصابة بالعفن الطري (Dickeya) والساق السوداء والعفن البني والعفن الحلقي وعدم وجود أى من العفن الجاف وعدم الخلط بالأصناف الأخرى "مسموح بــ 0.025% " لا يزيد عن من 3-5 درنات فى الطن .

كيفية قراءة بطاقة الاعتماد "البطاقة البيضاء اللى على شيكارة التقاوي"؟

1- رتبة التقاوي (اللى بنستوردها فقط هي تقاوي الاساس "الجيل السادس والسابع" E & SE) اما رتبة A & C فتم الغاء استيرادهما من فترة ...

2- نوع بطاقة الاعتماد (بيضاء او زرقاء ) Certified seed potatoes (blue

certificate) or basic seed potatoes (white)

3- نوع التقاوي (بطاطس) Species: potato

4- اسم الصنف The variety’s name

5- رقم المزارع (المسجل فى هيئة الاعتماد ) Number under which the grower is registered with the NAK

6- تاريخ اعطاء شهاد الاعتماد Date of certification

7- البلد المنتج للتقاوي Country in which the potatoes originated

8- حجم التقاوي (مم) Grading in millimetres ويفضل الاحجام من 28/55

9- سنة إنتاج التقاوي Year of production

10- منطقة الإنتاج "خريطة" Area يوجد خريطة هولندا المقوسة فيه جزء باللون الأسود وهذا يوضح منطقة إنتاج التقاوي وهنا يفضل التقاوى المنتجة من المناطق الشمالية في هولندا هذه المناطق الباردة تكون أقل ما يمكن لانتشار حشرة المن أو حتى أمراض الندوات والأعفان "البكتيرية" من مناطق ليوفاردين حرونينغن بالتحديد في شمال هولندا .

11- رقم الشهادة المحدد The unique certificate’s number

12- كود وحدة التعبئة Packaging unit

13- كود خاص بستيفاء المتطلبات للكائنات الضارة ذات الصلة في المناطق المحمية Requirements for relevant harmful organisms of Protected Zones are met

14- كود خاص باستيفاء اشتراطات الاتحاد الاوربي لاعتماد التقاوي EU phytosanitary requirements are met

15 - التفتيش والشهادات وفقا توجيهات الاتحاد الأوروبي Inspections and certification in accordance with the relevant EU-directives