أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد إعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث، وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية ، كما أثنى الوفد على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012