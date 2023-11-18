برلماني يطالب بوضع حد للأوضاع المتردية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وطالب المجتمع الدولى بالضغط على جيش الاحتلال لتنفيذ هذا القرار لتخفيف المعاناة والاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكد ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية وفى مقدمتها قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول الوقود واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وكذل العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وأشار إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.