شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الفحوصات الشاملة لمبادرة الرئيس للكشف عن الإعاقات السمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة هدفها مجتمع صحى خالى من المشاكل والاعاقات السمعية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة تتضمن المسح السمعى لجميع الأطفال حديثى الولادة والتشخيص والمتابعة بالاضافة للعلاج المجانى لجميع الأطفال .

وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوما، مشيرة إلى توفر أماكن الفحص فى المراكز والوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.