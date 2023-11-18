شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنجح فى استنباط أصناف جديدة من الخضراوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكل السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً.

أضاف أنه يتم ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، لدرجة أن كل هذه الإجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.

وتوسعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي"، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية "القمح والذرة".

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- نجح مركز البحوث الزراعية في تسجيل أصناف لأول مرة من الخضراوات.

2- شملت الأصناف التى تم استنباطها 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، كذلك تصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، وملوحة التربة والمياه، والجفاف.

3- تم استنباط 5 أصناف من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتالوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.

4- يتم استنباط أصناف محلية جديدة من الفاصوليا تصلح للاستهلاك الطازج، وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة في المناطق المفتوحة والصوب، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس .

5- يتم استنباط أصناف محلية من البسلة تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات وتزرع في الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة.