اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سبّ الخطيب وسراج الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة مرتضى منصور، بتهمة سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين.

كان المحامي محمد عثمان، وكيلًا مجلس إدارة الأهلي، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.

وقال سراج الدين، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان.