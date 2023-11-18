شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة مستمر حتى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية مستمر حتى ديسمبر المقبل، مطالبة من تتوافر لديهم الشروط المحددة بالتقدم وعدم التخاذل، قائلة: المشاركة فى أعمال الامتحانات واجب وطنى يجب على الجميع التقدم للمشاركة وسوف نختار الوزارة من تتوافر فيهم الضوابط والشروط والتى من أبرزها الكفاءة والخبرة والقدرة على ضبط سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

و بدأت الوزارة، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024، حيث يتم إعداد إجراءات وشروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مع تحديث بيانات الأعضاء الذين سيتم تكليفهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين، كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في إطار ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء على رأسها منع تحويلات الطلاب للأماكن التي تشهد شغب، كما أن التحويلات التي تمت جاءت في إطار قانونى بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة.