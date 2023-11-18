بتهمة سب عمرو أديب.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، حكمها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كانت البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال دفاع عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.