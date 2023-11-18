شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صندوق تحيا مصر من الاستعدادت الخاصة لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة بعد قليل، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهى "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (1)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (2)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (3)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (4)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (5)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (6)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (7)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (8)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (9)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (10)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (11)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (12)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (13)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (14)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (15)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (16)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (17)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (18)



صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (19)