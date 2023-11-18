شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ"جلاسكو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.
وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام 1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.
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