شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية النباتات يستقبل وفدا من سلوفينيا للمشاركة فى التوعية بدور الملقحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معهد بحوث وقاية النباتات ممثلا عن مركز البحوث الزراعية سفير سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور الدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث نيابة عن الدكتور محمد سليمان رئيس المركز.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز وعي الفئات المختلفة من المجتمع المصري بدور الملقحات في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة و خاصة المرأة و الطفل، نظم قسم بحوث النحل بالمعهد فاعلية " التوعية بدور الملقحات وزراعة النباتات الرحيقية لنحل العسل "حدث ترويجي" بحضور ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا، و الدكتور محمد حبيب الأمين العام لاتحاد النحالين العرب، وذلك بهدف الترويج لدور الملقحات في الحفاظ على التنوع الحيوي ومساهمتها في زيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بالمعهد أن عددا من أطفال المدارس و أسرهم شاركوا فى الفاعلية حيث تم دعوتهم و تقديم وجبة صحية لهم تحتوي على عسل النحل وحلوى الجيلي والشيكولاتة والبسكوتات التي تم تدعيمها بمنتجات نحل العسل من عسل وحبوب اللقاح لرفع قيمتها الغذائية والمناعية وتم إنتاجها خصيصا لهذه الفاعلية بقسم بحوث النحل.

وشارك الوفد غرس بعض الأشجار الرحيقية لمرعى نحل العسل تعزيزا لتربية النحل بالمعهد، كما تم تقديم عرضاً من الفولكلور السلوفيني للحضور و الأطفال.