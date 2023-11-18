شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: قافلة "تحيا مصر" تتكون من 199 شاحنة وتحمل أكثر من 2500 طن مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القافلة الإنسانية التي يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر لدعم أهالي قطاع غزة، تتكون من 199 شاحنة مساعدات وتحمل أكثر من 2500 طن لأهل غزة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، لقافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 199 شاحنة "تريلا" محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.