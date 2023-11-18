شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 199 شاحنة "تريلا "محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.



قوافل المساعدات لصندوق تحيا مصر



قوافل صندوق تحيا مصر



كراتين المياه ضمن قافلة تحيا مصر



مراتب ضمن قوافل المساعدا ت الإنسانية



مولدات كهربائية ضمن قوافل المساعدات



نتشاركك من أجل الإنسانية.. قوافل صندوق تحيا مصر تواصل التجهيز



أجهزة طبية لنقل المصابين داخل قطاع غزة



أجهزة طبية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الأدوية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الإسعافات الأولية ضمن قافلة تحياة مصر



الشاحنات تستعد بقوافل المساعدات



الشاحنات تستعد لبدء الانطلاق



الشاحنات تستعد للانطلاق بقوافل المساعدات



المواد الغذائية ضمن قافلة المساعدات



المواد الغذائية ضمن قوافل المساعدات



تجهيز شاحنة ضمن قوافل صندوق تحيا مصر



تجهيز الشاحنات بالمساعدات الإنسانية



جانب من قوافل المساعدات



جزء من مكونات قافلة المساعدات إلى غزة



شاحنات صندوق تحيا مصر



شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر



صندوق تحيا مصر إهداء من شعب مصر إلى شعب فلسطين