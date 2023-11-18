شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تقف مع أهالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تقف مع أهالي قطاع غزة، متابعا: "التحدي الكبير اللى موجودة في ظل المعايير العالمية المزدوجة وفقا للتعامل مع الأزمات.. لازم نبقي فاهمين أبعاد القضية العالمية وكيفية التعامل العالمي مع هذه المشكلة، وفيه رسائل مهمة جدا وأن الدولة المصرية قادرة على النمو والتنمية سوف نكون قادرين ليس فقط على تقديم الدعم على المستوي المحلي، ولكن على المستوي الإقليمي أيضا".

وقال رئيس الوزراء في نهاية كلمته خلال تفقد قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كل الشكر لكل من قدم المساعدات لهذه القافلة الكبيرة جدا بداية من صندوق تحيا مصر وأمين عام الصندوق اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والوزراء وكل المؤسسات المشاركة في القافلة.. وكل الجمعيات الأهلية وأيضا المواطنين المصريين الذين ساهموا وتبرعوا سواء عينا أو نقدا من أجل هذه القافلة الكبيرة.. وهناك قوافل أخري في الفترة المقبلة.. وندعو إلى انتهاء الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن".