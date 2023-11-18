شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": الأطباء فى مستشفى الشفاء فى غزة يرفضون المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلة القناة أن الأطباء في مستشفى الشفاء فى قطاع غزة يرفضون المغادرة، بعد انتهاء المهلة التي حددها الاحتلال لإخلاء مجمع الشفاء الطبى.

وكان رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي قال في غزة -في تصريحات صحفية من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.

وقال مصدر طبي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.