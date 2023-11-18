شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت منذ قليل، قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر للتوجه إلى قطاع غزة، حيث تتضمن الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قافلة المساعدات الانسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وسحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة المصرى وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.