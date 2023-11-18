شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر
وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قافلة المساعدات الانسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وسحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة المصرى وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.
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