شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بعقد برنامج تدريبى لمديرى المدارس لتعزيز قيم المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه على أنه فى إطار حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي فإن الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية تسعى إلى تنفيذ تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذ برنامج بعنوان" تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب فِي ضوء التحويل الرقمي، موضحة أن الهدف من البرنامج هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي

المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

وأضافت أن الفئات المستهدفة هم: مديرو المدارس والمعلمين وأخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية و أمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، على أن يتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويمكن الاستعانة بالأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والأخصائيين.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة التدريب ثلاثة أيام اليوم الأول الوعي والمواطنة، واليوم الثاني التربية الإيجابية، واليوم الثالث خطة عمل، وتعقد التدريبات فى قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية بمراكز التدريب الرئيسة، ويتم تقييم التدريب من خلال اختيار مواقف حياتية قبلي وبعدي ومشروع أدائي ختامي ومقياس الانتماء الوطني، مشددة على عدم تحمل الدولة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أية أعباء مالية نظير تنفيذ هذا التدريب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تنطلق التدريبات بداية من غداً الأحد 19 نوفمبر الجارى وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 21 من نفس الشهر ويبدأ اليوم التدريبي الساعة 11.30 صباحًا وينتهي الساعة 3.45 عصرا.

وقالت الوزارة: إنه تم عقد لقاء تعريفي وتنسيقي للبرنامج التدريبي يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، بين مديري إدارات التدريب بالمديريات" ومديري مراكز التدريب الرئيسة بالمحافظات؛ لاتخاذ اللازم نحو التنفيذ، تحت إشراف مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، مع ضرورة موافاة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بتقرير ختامي فور انتهاء التدريب، وفق النموذج المخصص لذلك.