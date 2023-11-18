شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يجهز 199 شاحنة مواد غذائية وأدوية إلى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز صندوق تحيا مصر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة، تتضمن 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

ومن المقرر أن يطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء بعد قليل، لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة بحضور عدد من الوزراء، حيث وصل إلى مقر مخازن صندوق تحيا مصر، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر استعدادا لبدء إطلاق القافلة.



قوافل المساعدات لصندوق تحيا مصر



قوافل صندوق تحيا مصر



كراتين المياه ضمن قافلة تحيا مصر



مراتب ضمن قوافل المساعدا ت الإنسانية



مولدات كهربائية ضمن قوافل المساعدات



نتشاركك من أجل الإنسانية.. قوافل صندوق تحيا مصر تواصل التجهيز



أجهزة طبية لنقل المصابين داخل قطاع غزة



أجهزة طبية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الأدوية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الإسعافات الأولية ضمن قافلة تحياة مصر



الشاحنات تستعد بقوافل المساعدات



الشاحنات تستعد لبدء الانطلاق



الشاحنات تستعد للانطلاق بقوافل المساعدات



المواد الغذائية ضمن قافلة المساعدات



المواد الغذائية ضمن قوافل المساعدات



تجهيز شاحنة ضمن قوافل صندوق تحيا مصر



تجهيز الشاحنات بالمساعدات الإنسانية



جانب من قوافل المساعدات



جزء من مكونات قافلة المساعدات إلى غزة



شاحنات صندوق تحيا مصر



شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر



صندوق تحيا مصر إهداء من شعب مصر إلى شعب فلسطين