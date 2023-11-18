شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يستعرض فيلما تسجيليا عن قافلة المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر
وأعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة المصرى، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.
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