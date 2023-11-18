"رماها بمية نار".. ضبط المتهم بالاعتداء على ربة منزل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالمنوفية؛ لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات محدثاً إصابتها.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) مصابة بحرق كيميائي بالظهر من الدرجة الثالثة.

بسؤال المجني عليها اتهمت (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على ظهرها أثناء دخولها منزلها على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.