شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الشيشان يشكر مصر والرئيس السيسى على الدعم المقدم إلى غزة منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه صالح مجييف المفتي العام لجمهورية الشيشان الشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المقدم إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، متابعا: "الوضع الإنساني في غزة صعب وهم تحت الحصار وهناك انفجارات مستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي".

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": "قلوبنا مع أهل غزة ونتألم لهم وندعو لهم بالفرج عليهم وعلى جميع المسلمين.. ونتمنى وصول المساعدات إلى غزة وكلنا ندعو لأهل غزة ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما شكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.